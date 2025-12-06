РФ прекратила часть военных соглашений с тремя странами

Россия денонсировала ряд соглашений о военном сотрудничестве с тремя странами. Речь идёт о прекращении действия договорённостей с Канадой, Францией и Португалией. Соответствующее распоряжение издано правительством Российской Федерации, о чём сообщается в документе за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В распоряжении отмечается, что подлежат прекращению соглашение между правительством СССР и правительством Канады о визитах по военной линии, соглашение с правительством Французской Республики о сотрудничестве в оборонной сфере, а также соглашение с правительством Португальской Республики о взаимодействии в военной области.

Соглашение с Канадой было заключено 20 ноября 1989 года, с Францией — 4 февраля 1994 года, а с Португалией — 4 августа 2000 года.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить соответствующие стороны о принятом решении.

Ранее также сообщалось, что Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Данное решение означает, что Москва более не обязана поставлять компенсационную электроэнергию, что связано с односторонним прекращением Финляндией закупок российской электроэнергии с 2022 года.