Россия прекратила часть военных соглашений с тремя странами

Правительство РФ денонсировало три соглашения 1989-2000-х годов о сотрудничестве в военной сфере — с Канадой, Францией и Португалией.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размещенном на портале публикования правовой информации.

«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии, подписанное в Москве 20 ноября 1989 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, документ предполагает завершение сотрудничества с правительством Французской Республики от 4 февраля 1994 года, а также аналогичный договор с Португалией от 4 августа 2000 года.

О решении странам доложат представители министерства иностранных дел РФ.

До этого Госдума РФ на пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военнослужащих и оружия. Кроме того, соглашением уточняется порядок материального обеспечения военных.

1 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита Путина в республику. Речь идет об истребителях Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.