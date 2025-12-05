Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о том, что после критических высказываний президента Франции в отношении США Вашингтон может отправить к берегам страны пару подлодок.

Он выступил с таким предложением в Telegram-канале.

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару "лучших в мире подводных лодок"?» — написал Медведев, сопроводив текст смеющимся эмодзи.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало выдержки из расшифровки беседы Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Позднее Макрон опроверг эти сообщения и заявил, что Европа и США должны работать вместе в контексте украинского вопроса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о передислокации двух подлодок США в ответ на высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.