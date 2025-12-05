ЕС предупредили о последствиях противоправных действий с активами России

Противоправные действия Евросоюза (ЕС) с государственными активами России будут иметь долгосрочные последствия для европейской экономики.

Об этом сообщило постпредство РФ при ЕС в Telegram-канале.

«Настойчиво подталкивая страны ЕС к хищению иностранных государственных активов, чему не следует следовать, европейская бюрократия стремится продолжать финансирование коррумпированного киевского режима, затягивать вооруженный конфликт на Украине и препятствовать мирному процессу», — говорится в заявлении.

Как уточнили в диппредставительстве, инициатива Европейской комиссии (ЕК), фактически направленная на конфискацию суверенных активов РФ, не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит собственным правовым нормам ЕС.

«В данном контексте можно вспомнить поговорку «дуракам закон не писан», — сказано в сообщении.

При этом в диппредставительстве напомнили, что любые противоправные действия с российскими госактивами будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики и повлекут жесткие ответные меры со стороны России.

