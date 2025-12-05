Раскрыта одна из главных тем переговоров Путина и Моди

Тема мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта была одной из главных в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает газета «Коммерсантъ».

«Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных», — сказал представитель Кремля.

4 декабря президент России прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Моди лично встретил Владимира Путина по приезде в страну. Высокопоставленный индийский источник назвал встречу политиков у трапа самолета «редким дипломатическим жестом».

Премьер-министр Индии подчеркнул, что рад приветствовать российского лидера в Нью-Дели, назвал его своим другом, а также принял Путина у себя в резиденции. Неформальная беседа двух лидеров прошла в формате тет-а-тет в дома Моди за ужином.