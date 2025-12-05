Очередная утечка секретных переговоров европейских политиков не просто всколыхнула дипломатические круги, а породила резкую и образную реакцию из России. На этот раз в центре скандала — приватный разговор лидеров ЕС с украинским президентом и предположения о недоверии к союзникам за океаном.

Поводом стал материал немецкого издания Der Spiegel, опубликовавшего фрагменты конфиденциальной беседы. В ней, согласно журналу, участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский. Суть обсуждения сводилась к опасениям относительно надежности США в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Это решил в соцсети X прокомментировать заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём посте он, в частности, процитировал одну из самых обсуждаемых фраз из утечки и предложил неожиданное «решение».

«"Есть вероятность, что США предадут Украину", - заявил дерзкий Микрон (Макрон - ред.) в слитом разговоре, который якобы состоялся 1 декабря между европейскими дегенератами-русофобами. Возможно, пора послать пару "лучших в мире подлодок" к берегам Франции?»,— написал Медведев.

Эта реплика отсылает к недавнему заявлению бывшего президента США Дональда Трампа. В конце октября, комментируя российские испытания крылатой ракеты «Буревестник», он заявил, что «у берегов» России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка.