В России пока не могут назвать, за кого будут голосовать на выборах генсека ООН

Россия не раскрывает свою карту в преддверии выборов главы ООН. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя дал понять, что Москва не намерена преждевременно разглашать имя кандидата, которого могла бы поддержать.

На прямой вопрос о предпочтениях России относительно будущего генерального секретаря ООН дипломат ответил сдержанно и прямо.

«Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Даже если бы я знал кого, я бы вам все равно не сказал», — заявил Небензя в беседе с РИА Новости.

Заявление прозвучало в ходе рабочей поездки делегации Совета Безопасности ООН. В настоящее время Василий Небензя находится в Бейруте.

В пятницу делегация провела переговоры с высшим руководством Ливана, в число которого вошёл и президент страны Джозеф Аун. А накануне члены Совбеза посетили Дамаск, что подчёркивает фокус внимания Совета на ключевых вопросах региона.