Заявления НАТО об упразднении Совета Россия — НАТО значения не имеют. ОБ этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Москвой, так что заявления об упразднении Совета Россия — НАТО не имеют значения», — заявила Захарова.

Ее слова приводит ТАСС.

Совет был упразднен по итогам встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. Комментируя это решение, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что таки образом началось оформление разрыва диалога с Россией. Заявляя о решении упразднить Совет он также указал, что ранее этого добивалось польское правительство.