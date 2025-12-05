Путин заявил, что помнит индийского режиссера Раджа Капура

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 декабря, заявил, что помнит индийского режиссера Раджа Капура. Так он ответил на соответствующий вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян на церемонии старта его вещания в Индии.

© Администрация президента РФ

— Мы запустили целый поезд в метро, посвященный русско-индийской дружбе. Этот поезд увидел внук Раджа Капура. Вы же, наверное, помните, кто такой Радж Капур? — спросила Симоньян у главы государства.

В ответ Путин сказал «Конечно», передает RT.

В тот же день Владимир Путин и Маргарита Симоньян дали старт вещанию телеканалу RT в Индии. Российский лидер отметил, миллионы индийских граждан теперь смогут быстрее получать информацию о происходящем в России. Также он выразил надежду, что телеканал поможет сориентировать общества двух стран по приоритетным проблемам и направлениям их взаимодействия.

5 декабря Владимир Путин возложил венок к мемориалу индийского политического деятеля Махатмы Ганди. Кроме того, глава государства посетил комплекс Радж Гхат в Нью-Дели, расположенный на месте кремации философа, таким образом почтив его память.