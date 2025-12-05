О чем говорят в Госдуме сегодня: овации в Бельгии и дискриминация россиян

Овации премьеру Бельгии показали страх бельгийцев перед последствиями за воровство российских денег, а FIS сделала верный шаг в борьбе с дискриминацией россиян. О чем говорят в Госдуме 5 декабря — в материале «Рамблера».

«Овации» Бельгии

Решение не передавать замороженные российские активы Еврокомиссии позволило Бельгии избежать серьезных проблем. Как сообщает News.ru, об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что бельгийские власти осознают все риски финансовых махинаций, учитывая ход украинского конфликта и перспективы Киева в нем.

«Овации доказали, что бельгийцы боятся, что могут индивидуально пострадать в дальнейшем за то воровство, которое собирался учинить Евросоюз», — отметил Чепа.

Ранее премьер-министр Барт де Вевер, выступая в парламенте, заявил о своем отказе передавать замороженные активы России Еврокомиссии без получения надежных юридических гарантий. Его выступление было встречено аплодисментами со стороны депутатов.

Решение о борьбе с дискриминацией в лыжных гонках

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла правильное решение по вопросу дискриминации, но оно должно распространяться не только на российских и белорусских спортсменов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее FIS заявила, что в случае необходимости федерация будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам.

«Если ты берешь на себя ответственность по проведению соревнований, ты также берешь ответственность по визовой поддержке, обеспечении безопасности спортсменов. Ты должен ограничить их от националистических, религиозных, расистских воздействий. А если ты не можешь обеспечить это, не бери на себя право проведения соревнований», — заявил депутат.

Повышение пенсий и соцвыплат

С начала 2026 года в России запланировано повышение сразу ряда социальных выплат и пенсий. Как сообщает ТАСС, об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что с 1 января на 7,6% повысятся страховые пенсии. В результате средняя страховая пенсия по старости достигнет 27 тысяч рублей в месяц. Для работающих пенсионеров перерасчет в августе сохранится. Военные пенсии тоже изменятся: с начала года коэффициент денежного довольствия достигнет 93,59%.

Также вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплаты семьям с детьми до 17 лет, маткапитал и множество других выплат и пособий.

Последствия сокращения рабочей недели

Введение 30-часовой рабочей недели приведет к сокращению заработных плат. Как сообщает News.ru, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее с этим предложением выступила КПРФ. По мнению Нилова, если такие изменения примут, то больше всех пострадают граждане, получающие выплаты на сдельной основе — из-за сокращения часов их заработок ощутимо упадет.

Расширение программы диспансеризации

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить программу бесплатной диспансеризации за счет привлечения частных клиник. Как сообщает ТАСС, он предложил компенсировать гражданам затраты при обращении в такие учреждения.

Он отметил, что в 2025 году диспансеризацию прошли всего 1,7 млн граждан, хотя план Минздрава предусматривал охват в 100 млн человек. По мнению Миронова, причина в том, что государственным учреждениям не хватает персонала для этой задачи.