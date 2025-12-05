Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с RT он подчеркнул, что выбор политико-дипломатических способов урегулирования изначально был главным приоритетом российских властей, однако невозможность такого диалога подтолкнула к началу спецоперации на Украине.

«Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции», – пояснил Песков.

