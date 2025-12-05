Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Москвой, так что заявления об упразднении Совета Россия - НАТО не имеют значения. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с утверждением о том, что в блоке готовится решение об упразднении Совета Россия - НАТО.

"Это очень сложно комментировать, потому что на фоне всех остальных агрессивных заявлений, которые были сделаны, и шагов по буквально уничтожению нормальных - не то чтобы хороших или дружеских, а просто хотя бы нормальных - даже не отношений, а контактов, это все даже не имеет какого-то большого значения", - отметила дипломат.

По ее словам, в НАТО "должны задать себе другой вопрос - чего они добиваются и чего они хотят подобными заявлениями, риторикой и агрессивными действиями".

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. После событий на Украине альянс заморозил взаимодействие. С 2019 года диалог в формате Совета Россия - НАТО фактически прекратился, а в 2021 году Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыла его структуры в Москве. С 2014 года НАТО значительно нарастила военную активность у российских границ и увеличила масштаб учений.

После начала специальной военной операции НАТО резко увеличила численность войск на восточном фланге, расширила масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.