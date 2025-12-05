Путин дал старт вещанию RT India

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Нью-Дели по видеосвязи принял участие в церемонии запуска вещания телеканала RT India.

© Российская Газета

"Разрешить нам официально запустить эфир?" - спросила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Вперед!" - напутствовал президент.

В своем приветственном слове Путин выразил надежду, что RT India не только покажет Россию сегодняшнего дня, но и сориентируют свою аудиторию по приоритетам развития двух стран.