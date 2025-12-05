Владимир Путин дал старт вещанию RT India
Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Нью-Дели по видеосвязи принял участие в церемонии запуска вещания телеканала RT India.
"Разрешить нам официально запустить эфир?" - спросила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Вперед!" - напутствовал президент.
В своем приветственном слове Путин выразил надежду, что RT India не только покажет Россию сегодняшнего дня, но и сориентируют свою аудиторию по приоритетам развития двух стран.
"Это важное событие, потому что дает миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей российской действительности сегодня, о том, что думает, как живет, к чему стремится Россия", - указал он.