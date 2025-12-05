Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом по Грозном в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Россия не оставит эту атаку без мощного ответа. Об этом в пятницу, 5 декабря, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, Киев предпринимает все новые и новые попытки спровоцировать Москву на удары по гражданским объектам. Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы России никогда не пойдут на это.

— Они зря все-таки это сделали. Чеченцы — люди сильные, и память у них хорошая. Вот этой цепочке, которая принимала участие в принятии решения по удару по Грозному, я ей просто не завидую, — передает слова народного избранника Lenta.ru.

Появились кадры с последствиями взрыва в башне «Грозный-Сити»

Утром 5 декабря мощный взрыв прогремел в башне «Грозный Сити» в центре столицы Чечни. В результате детонации был поврежден фасад нескольких верхних этажей, разрушилось остекление. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко позже сообщил, что в аэропорту Грозного были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.