Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Евросоюз должен разработать собственный мирный план по Украине.

Ранее Кубилюс в интервью изданию Politico отметил, что в плане урегулирования украинского конфликта Европа все это время отставала от президента США Дональда Трампа, но это нужно исправить. Как предложил еврокомиссар, Евросоюз должен разработать собственный план для урегулирования конфликта, а также «стать независимым и готовым занять сильную позицию в геополитических событиях».

Заявление Кубилюса выглядит как попытка сорвать планы по мирному урегулированию между Россией и Украиной, которые осуществляются при поддержке США. Хотя, с моей точки зрения, США являются не посредником, а одной из сторон конфликта. Но если говорить о сути заявления еврокомиссара, то не совсем понятно, на чем основывается его уверенность в состоятельности Евросоюза. Последние события показывают, что ЕС абсолютно несамостоятелен ни в политических, ни в экономических вопросах. Он может оказывать пассивное сопротивление некоторым планам и устремлениям, но в целом это сообщество, у которого нет своей армии, нет своего мощного военно-промышленного комплекса. Более того, в ЕС наблюдается экономический упадок. А это происходит, в том числе, из-за того, что ЕС навязывают невыгодное ему экономическое взаимодействие. Так что в целом данная структура сейчас показывает свою неэффективность. Она изначально не была эффективна как в плане предотвращения военного конфликта в Европе, так и в плане экономики и энергонезависимости. Поэтому сейчас можно говорить о том, что риторика ЕС направлена на срыв мирных договоренностей и на продолжение конфликта, а не на выстраивание из ЕС действительно независимого и мощного геополитического центра. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Эксперт выразил мнение, что в Вашингтоне «с презрением отнесутся к разработке Евросоюзом собственного плана по Украине» и продолжат продвигать план, разработанный при участии США.

«А в Москве будут спокойно реагировать на возможную разработку Евросоюзом собственного плана, ведь для нас здесь ничего нового нет. Мы уже привыкли к тому, что европейцы стремятся к конфликту с РФ, что они хотят войны и делают на нее ставку… Ранее уже был план урегулирования, который представляли как европейский, но он мало чем отличался от ультиматума по отношению к РФ. Он ничего не давал РФ. Никаких реальных компромиссных позиций мы в нем не увидели. И если заявление Кубилюса предполагает еще большую воинственность в новом плане, то, конечно, это будет абсолютно неэффективный и неприемлемый для нас план», - добавил политолог.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в ближайшие недели могут появиться хорошие новости касательно урегулирования конфликта на Украине.