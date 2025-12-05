Путин рассказал, что ужинал дома у Моди

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил индийские власти за теплый прием, оказанный делегации из России. Он также сообщил, что 4 декабря поужинал дома у премьер-министра Нарендры Моди.

© Российская Газета

"Завершившиеся только что переговоры с индийскими коллегами, а также наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома, за ужином, я еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания, эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке", - сообщил российский лидер.

Напомним, что, когда Моди приезжал в Россию в 2024 году, Путин также принимал его у себя дома - в резиденции в Ново-Огарево.