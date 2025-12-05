Путин назвал Индию важным партнером России

Россия готова бесперебойно обеспечивать Индию топливом, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Он также выразил уверенность, что двусторонний товарооборот может достичь 100 млрд долларов.

"Переговоры и наша беседа в формате тет-а-тет с Моди у него дома за ужином были весьма полезными и прошли в конструктивной и дружественной обстановке", - констатировал Путин. "У нас с Моди налажен тесный рабочий и личный контакт", - добавил он.

Сегодня был рассмотрен весь комплекс вопросов взаимодействия России и Индии, также произошел обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, отметил Путин. По его словам, подписанные соглашения нацелены на расширение коммерческой кооперации двух стран.

Путин назвал Россию и Индию важными партнерами. Товарооборот можно вывести на отметку 100 млрд долларов, уверен он. Для этого была утверждена программа, которая ставит задачи по устранению барьеров и углублению кооперации. По словам президента РФ, Моди передал ему целый список вопросов, которые нужно внимательно рассмотреть.

Идет работа над соглашением по созданию зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС, объявил Путин. А доля национальных валют в расчетах достигла уже 96%. Крупные совместные проекты кредитуются в рублях, отметил президент РФ.

Россия готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки топлива для индийской экономики, заверил Путин.