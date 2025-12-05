Путин и Моди приняли совместное заявление, РФ вступила в альянс больших кошек

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в церемонии обмена подписанными документами по итогам российско-индийских переговоров.

Лидеры приняли совместное заявление, в котором был намечен масштабный план сотрудничества на перспективу. Была утверждена программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, а также культурных обменов до 2030 года. Кроме того, Россия присоединилась к международному консорциуму больших кошек.

Всего стороны обменялись десятком документов межправительственного и межведомственного характера, в том числе двумя межправительственными соглашениями о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого и о сотрудничестве в борьбе против незаконной миграции.

Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

Среди подписанных документов - план совместных действий по линии министерств внутренних дел по сотрудничеству в сфере противодействия наркоугрозе, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Стороны обменялись меморандумом о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатируемых в полярных водах. Еще один документ был посвящен обмену таможенной информации.