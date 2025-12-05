Путин и Моди завершили переговоры

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Хайдарабадском дворце завершились. Их встреча длилась более двух часов.

© Администрация президента РФ

Политики вышли к прессе, в скором времени они сделают несколько заявлений, касающихся прошедшей беседы.

Кроме того, на торжественной церемонии в присутствии руководителей стран члены делегаций обменяются подписанными документами, передает ТАСС.

Ранее глава российского государства заявил, что проинформировал Моди о ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине. Он также поблагодарил его за усилия, направленные на урегулирование кризиса.

Кроме того, президент России возложил венок к мемориалу индийского политического деятеля Махатмы Ганди. Политик посетил комплекс Радж Гхат в Нью-Дели, расположенный на месте кремации философа.

У президентского дворца в Дели Путина встречали президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди.

Ранее лидер России дал интервью индийским телеканалам India Today и Aaj Talk. В нем он затронул вопросы, касающиеся его личных взглядов и принципов, а также поговорил о СВО. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».