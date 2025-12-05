Экспроприация всех замороженных в Европе активов России приведет к разорению европейских государств. Об этом сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Не случайно упирается и премьер-министр Бельгии, и все. Если они допустят это, они себя разорят на десятки лет вперед. <...> А если ты украл чужие деньги, ты за это будешь отвечать. А пятно на тебя и на твои банки - это на всю жизнь. Вы, считай, разорились. Не случайно они сопротивляются", - сказал он.

Зюганов отметил, что скоро руководители европейских стран, такие как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, покинут свои посты. Лидер КПРФ добавил, что главы европейских стран запятнали себя поддержкой нацизма.

Ранее Еврокомиссия объявила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства.

Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.