Ушаков заявил о постоянном выдвижении ЕС неприемлемых для России требований

Европейцы не способствуют достижению урегулирования по украинскому вопросу, отметил помощник президента. Он допустил, что встреча президентов России и США может состояться в ближайшем будущем. В комментарии «Звезде» Ушаков подчеркнул, что Москва готова и дальше работать с американскими переговорщиками над разрешением украинского конфликта.

«В главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы продвигаемся вперёд. Это нас обнадёживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой», — сообщил помощник главы государства.

По его словам, Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в ходе встречи в Москве обсуждали урегулирование на Украине на базе тех ключевых пониманий, которые были достигнуты на Аляске.