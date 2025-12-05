Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 5 декабря, отреагировала на новые санкционные ограничения Великобритании в отношении 11 человек, которые якобы стоят за поддерживаемыми Россией атаками и взломом телефона Юлии Скрипаль — дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

© Вечерняя Москва

Дипломат задалась вопросом, почему сама Юлия Скрипаль не комментирует обвинения Лондона в адрес Москвы и не рассказывает, что происходило с ней и ее отцом в последние годы.

— Надоели эти безвкусные байки из английского склепа, — написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Министерство иностранных дел Великобритании 4 декабря вызвало посла России в королевстве Андрея Келина после обнародования результатов расследования гибели британки Доны Стерджес. Она умерла через несколько месяцев после покушения на Скрипаля и его дочь.

The Times: MI5 оказалась неспособной защитить Скрипалей от отравления

Сергей Скрипаль — бывший российский разведчик, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он был выслан из РФ в рамках обмена заключенными.