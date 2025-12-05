Ушаков заявил о готовности России продолжать работу с командой Трампа

Россия готова к продолжению работы с представителями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с телеканалом «Звезда».

«Мы готовы и дальше работать с этой американской командой», — сказал он.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что в Кремле ждут реакцию Вашингтона на встречу Путина с делегацией США.