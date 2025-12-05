Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по разрешению украинского кризиса. Об этом российский лидер заявил на переговорах с Индийским политиком, сообщает РИА Новости.

«Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации», — сказал глава государства.

По его словам, он проинформировал индийского премьера о том, что предпринимают Россия с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию