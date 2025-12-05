Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию продолжается в Нью-Дели в пятницу, 5 декабря.

Российский лидер встречается с премьер-министром Нарендрой Моди, посещает мемориал Махатмы Ганди и проводит двусторонние переговоры в узком и расширенном составах.

На повестке дня - обсуждение стратегического партнерства России и Индии, политики, торговли и экономики, научных и технологических вопросов, культурного и гуманитарного сотрудничества и текущих международных и региональных отношений.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Моди сделают совместное заявление для прессы и подпишут ряд двусторонних межведомственных и коммерческих соглашений.

Также запланирована отдельная встреча лидера РФ с президентом Индии Драупади Мурму и участие Путина в межгосударственном форуме.

Помимо этого, в программе президента России - церемония открытия телеканала RT India. Путин прилетел в Индию с государственным визитом в четверг, 4 декабря. Сообщается, что в состав делегации РФ вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие.