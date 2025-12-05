Ушаков назвал условие для подготовки разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно организовать достаточно легко, как только создадутся предпосылки для контактов. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встречи, то это все будет сделано достаточно быстро», - пояснил он, напомнив об организации встречи в Анкоридже.

При этом он отметил, что телефонный разговор Путина с Трампом пока не планируется, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва полностью сохраняет открытость для переговоров по урегулированию украинского кризиса и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. При этом, по данным СМИ, ее подготовка стала серьезным испытанием для Секретной службы США, так как проводилась в предельно сжатые сроки в удаленном регионе страны.