Верховный суд России скорее всего направит дело между народной артисткой Ларисой Долиной и Полиной Лурье на новое рассмотрение. Об этом в пятницу, 5 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

— Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег, — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Ранее адвокат Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина не оплатила налог на имущество более 100 тысяч рублей за спорную квартиру. Она уточнила, что платеж внесла покупательница Полина Лурье, хотя сама жильем не пользовалась. Какое решение может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».

Кассационный суд вынес ключевое решение по «схеме Долиной»

Риелтор Жанна Селиванова призвала покупать квартиры альтернативой, когда продавец планирует одновременно с продажей покупать себе другое жилье. Также на сделку можно пригласить профессионального профайлера.