Ушаков рассказал, как прошла встреча Путина и Моди

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более 2,5 часов личного диалога, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об этом журналистам, комментируя продолжительность переговоров в узком формате.

Подробности обсуждавшихся тем пока не раскрываются.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийского текста «Бхагавадгита» на русском языке.

До этого Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.