Россия ждет реакции США на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва ждёт реакции от Вашингтона на встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы сейчас ждём реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин в интервью India Today назвал встречу с Уиткоффом очень полезной.

Ушаков также заявил, что состоявшиеся переговоры Путина с представителями США были очень содержательными.