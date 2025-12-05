Россия ждет реакции США на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков: Россия ждёт реакции США на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
Москва ждёт реакции от Вашингтона на встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы сейчас ждём реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин в интервью India Today назвал встречу с Уиткоффом очень полезной.
Ушаков также заявил, что состоявшиеся переговоры Путина с представителями США были очень содержательными.