В ГД хотят запретить лицам до 21 года торговать табаком и алкоголем

Группа депутатов Государственной думы во главе с первым заместителем главы фракции "Справедливая Россия" Дмитрием Гусевым внесла в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести возрастной порог в 21 год для работы в сфере продажи табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают внести изменения в федеральные законы "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" и "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Согласно инициативе, такой возрастной порог будет установлен для работы в сфере розничной торговли табачной, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также в сфере розничной продажи алкогольной продукции, включая объекты общественного питания. Кроме того, будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договора с лицами младше 21 года для выполнения работ, связанных с такой торговлей. Как отмечают авторы документа, продавцы, которым по 18-20 лет, не всегда обладают достаточной зрелостью и ответственностью для работы в данных сферах.

По словам Гусева, значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним осуществляется там, где за прилавком стоят такие же молодые люди. Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит снизить доступность вредных продуктов для несовершеннолетних и укрепит систему мер по защите здоровья детей и молодежи. До этого в Саратовской области запретили несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны.