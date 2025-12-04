Путин поделился принципом "спеши медленно"

Президент РФ Владимир Путин считает отказ от поспешности принципом, позволяющим избегать грубых ошибок.

"Вы знаете, никуда не надо спешить - спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок", - сказал российский лидер в интервью телеканалу India Today.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС или других альтернативных методов расчетов для снижения зависимости от доллара. В качестве примера поспешности в таких делах Путин привел европейский опыт.