Путин рассказал о сложном положении в Германии и Франции

Президент РФ Владимир Путин назвал сложным экономическое положение в Германии, Франции и других крупных европейских странах, связав это с ошибками их экономической политики.

"Рецессия в Германии очевидна, третий год подряд, во Франции сложное положение, на грани рецессии тоже, в других европейских ведущих странах", - сказал российский лидер в интервью телеканалу India Today, комментируя ситуацию в государствах - участницах Группы семи (G7).

По его словам, доля "семерки" в мировой экономике продолжит снижаться "из-за той совершенно, так скажем аккуратненько, на мой взгляд, ошибочной политики экономической, которую проводят многие власти этих стран".