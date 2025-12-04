Путин рассказал о попытке журналистов "натолкнуть" его на антизападные ответы

Владимир Путин поделился впечатлениями от интервью телеканалу India Today. Президент России признался, что индийские журналисты во время интервью "наталкивали" его на антизападные настроения.

Российский лидер после интервью беседовал с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today. Путин посетовал, что девушки-журналистки все наталкивали его на антизападные ответы. Однако, по словам российского лидера, он старался отвечать аккуратно.

Путин рассказал о сложном положении в Германии и Франции

Во время интервью телеканалу India Today Путин отметил, что традиционные ценности имеют большое значение для России – это основа. Тем не менее, признал президент, это не отменяет необходимости в использовании современных средств развития. Только при этом условии можно достичь национальных целей, уверен Путин.