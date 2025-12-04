Грушко: шансов на выживание ОБСЕ при текущем курсе Запада нет

Шансов на выживание у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при нынешней политике Запада нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Если и когда политика Запада изменится, тогда у ОБСЕ будут шансы на выживание. Если ОБСЕ будет использоваться Западом, как она используется сегодня, шансов на выживание нет", - констатировал он.

"Потому что сама организация будет терять свою востребованность, она не будет интересна для государств-членов. Государства-участники будут понимать, что ОБСЕ - это не тот инструмент с помощью которого можно решить что-то такое, найти решение, что-то полезное для соответствующего государства, и тогда впереди у нее естественное увядание, я бы сказал, дальнейшая деградация", - пояснил замминистра.