Грушко: шансов на выживание ОБСЕ при текущем курсе Запада нет

Шансов на выживание у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при нынешней политике Запада нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
"Потому что сама организация будет терять свою востребованность, она не будет интересна для государств-членов. Государства-участники будут понимать, что ОБСЕ - это не тот инструмент с помощью которого можно решить что-то такое, найти решение, что-то полезное для соответствующего государства, и тогда впереди у нее естественное увядание, я бы сказал, дальнейшая деградация", - пояснил замминистра.