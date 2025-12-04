Путин назвал друзей России

Китай и Индия являются близкими друзьями России, и страна дорожит этими отношениями, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишут «Известия».

Российский лидер заметил, что Москва ценит взаимодействие с Пекином и Нью-Дели и поддерживает конструктивный диалог с обеими странами.

«Индия и Китай — наши близкие друзья, мы этим очень дорожим», — подчеркнул Путин.

Глава государства заметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин способны находить решения даже самых сложных вопросов благодаря своей мудрости. Он добавил, что Москва не вмешивается в двусторонние отношения этих стран.

Президент отметил, что некоторые игроки в мире недовольны растущей ролью Индии на международных рынках из-за ее связей с РФ, придумывая способы это ограничить.

Ранее Владимир Путин сообщил, что отношения России с Китаем не связаны с нынешней политической ситуацией — сотрудничество стран началось 20 лет назад.