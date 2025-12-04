Грушко: Польша не собиралась использовать официальные каналы по ситуации с БПЛА

Польша изначально и не собиралась использовать официальные каналы для разрешения ситуации с БПЛА на ее территории. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Они не собирались в самом начале использовать официальные каналы коммуникации для разрешения подобного рода ситуации", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Грушко отметил, что "когда возникла вся эта история с дронами, тут же было объявлено белорусскими коллегами, что они связались по военным каналам с польской стороной и передавали им информацию о маршрутах обнаруженных дронов, полетах, об их количестве, и сделали все необходимое для того, чтобы польские вооруженные силы и силы НАТО, которые были размещены на этой территории, были приведены в боевую готовность и смогли совершить определенные действия".