Путин высказался о восстановлении СССР

Владимир Путин считает, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна. Об этом он заявил в интервью каналу India Today.

© kremlin.ru

"Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено. Таких целей нет", – ответил президент РФ.

По его словам, в нынешних обстоятельствах это радикально изменит национальный и религиозный состав страны. При этом он бы не стал указывать на виноватых в развале СССР и выяснять, кто виноват больше. Путин уверен, что сама система оказалась несостоятельной, что нужно признать и подумать об этом.

При этом страны Запада продолжают заявлять, что РФ якобы хочет вернуть Советский Союз. Так они пугают свое население, злоупотребляя монополией на мировые СМИ, высказался президент страны. При этом Путин отказался говорить западным СМИ, что не хочет возвращения СССР.

"Потому что они все равно не хотят слушать то, что я говорю. Они хотят слушать только самих себя или комментировать мои слова так, как им удобно", – резюмировал лидер страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о

невозможности восстановления СССР. При этом он уверен, что пост-советское экономическое пространство необходимо сохранить. Лукашенко также призвал действовать скоординированно в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.