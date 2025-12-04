Грушко: ОБСЕ "отравлена" темой Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказалась "отравлена" украинской темой, из-за этого продвижения в дискуссиях нет даже в перспективных областях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Действительно, это одна из проблем. В этом гибридном раже западные делегации попытались украинизировать повестку дня, и любые вопросы, даже не связанные, собственно, с конфликтом на Украине, с его генезисом, рассматриваются прежде всего под углом украинской темы", - сказал он журналистам на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Грушко отметил, что это привело не только к деформации Хельсинских принципов, но и к "скукоживанию самой ОБСЕ". "То есть произошло тематическое сжатие ОБСЕ, и получилось так, что даже в тех областях, где ОБСЕ обладает и мандатом, и определенным потенциалом реального продвижения, реальной дискуссии нет, потому что она отравлена украинской темой", - добавил он.