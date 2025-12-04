Президент России Владимир Путин в четверг, 4 декабря, заявил, что он делает «то, что не имеет права не делать». По его словам, это внутреннее правило помогает ему принимать решения.

Представители индийских телеканалов Aaj Tak и India Today спросили российского лидера, жалеет ли он о каких-то своих решениях на высшем посту и стал ли бы он что-либо менять, если оглянуться назад. Путин назвал этот вопрос традиционным и отметил, что оглядываться назад — «более или менее бессмысленно».

— Сделано то, что сделано. В целом… Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что, — высказался глава государства в интервью телеканалу.

Также Владимир Путин заявил, что для него еще слишком рано пытаться подводить итоги жизни и деятельности, отметив, что он «еще поработает».

Вице-президент India Today Калли Пури рассказала, что российский лидер получил удовольствие во время беседы с журналистами, поэтому их разговор затянулся на 100 минут.