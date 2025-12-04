Путин высказался о возможности бессмертия

Индийский журналист поинтересовался у президента России Владимира Путина, верит ли тот в возможность достичь бессмертия. Глава государства ответил, что вечен только Господь.

— Все конечно. Только Господь Бог вечен, — передает слова Путина телеканал India Today.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Китае обсудили бессмертие и возможность дожить до 150 лет уже в этом веке благодаря развитию биотехнологий. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, смогут ли люди жить до 150 лет в ближайшем будущем и есть ли такие возможности у глав государств в наши дни.

Путин позже вновь заявил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет, однако и этого для человека будет недостаточно. Российский лидер отметил, что главное состоит в том, как эти годы прожить и зачем.

При этом глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что к 2036 году средняя продолжительность жизни в стране, согласно плану, будет составлять 81 год. К 2030 году она должна подняться до 78 лет.