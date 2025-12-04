Путин: Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Сомнений нет, что президент Трамп имел искреннее намерение [урегулировать конфликт]. США и президент Трамп, возможно, имеют свое представление, как это разрешить. Более того, по гуманитарным вопросам я уверен, что [это было] одним из мотивов действий президента Трампа в этом вопросе. Потому что он неоднократно говорил, что желает минимизации потерь", - отметил Путин.

По его словам, Трамп учитывает гуманитарные вопросы при формулировании предложений по Украине.