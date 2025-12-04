Путин: Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода

Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью индийскому телеканалу India Today.

"Так говорили исторически. У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли "Мать городов русских", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему он в одном из своих заявления говорил, что "Киев - это мать городов русских".

Телеканал показывал интервью в переводе на английский.