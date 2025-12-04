Путин: СВО — не начало войны, а попытка ее закончить

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что специальная военная операция на Украине является не началом войны, а попыткой ее закончить. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер высказался о специфике СВО в ходе общения с репортерами индийских СМИ.

«Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее закончить», — отметил Путин.

Президент заметил, что дело не в том, чтобы одержать победу. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут, свои традиционные ценности, русский язык.

Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России, констатировал глава РФ.