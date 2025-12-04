Путин: тема участия России в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом
Тема участия России в работе Группы восьми (G8) затрагивалась на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, но никаких предложений вернуться не звучало. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В ходе интервью телеканалу India Today ему задали вопрос о том, обратилась ли американская делегация к российской стороне с приглашением вернуться в G8.
"Нет-нет, просто возникла эта тема. И я объяснил господину Уиткоффу, почему я в свое время перестал посещать эти мероприятия "восьмерки". Не звучало предложений, такого не было. Просто мы затронули эту тему", - отметил российский лидер, которое вышло в эфире на английском языке.