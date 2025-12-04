Россия настаивает на том, чтобы Североатлантический альянс выполнил свои обещания о нерасширении НАТО на восток, которые были даны Москве в 90-е годы, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры западных стран в 80-е и в 90-е годы сделали ряд заявлений о нерасширении блока, его заморозке. Вместе с тем, в период с 1985 по 2025 год прошло несколько волн расширения организации. На Западе при этом открестились от каких-либо обязательств, обещаний, слов, отметили журналисты.

«Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания. Они были обещаны России в девяностых — никакого расширения на восток», — отметил Путин.

В июне 2025 года российский лидер сообщил, что Россию «кинули» по поводу нерасширения НАТО на восток, хотя говорили «ни дюйма».