Путин рассказал, как власти Украины загнали себя в угол

Украинские власти своим решением продолжить вооруженный конфликт практически «загнали себя в угол». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Российский лидер подчеркнул, что специальная военная операция является «не началом войны, а попыткой ее завершить». Он также напомнил, что Россия в течение восьми лет пыталась разрешить ситуацию мирными средствами.

«Украина приняла решение воевать... Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — сказал Путин.

В интервью India Today глава государства также рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона по Украине, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт.