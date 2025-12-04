Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем интересы народа страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

По его словам, украинские власти должны осознать, что лучшим способом решить проблемы являются переговоры. Российский лидер считает, что действия Киева практически загнали Украину в угол.

«Украина приняла решение воевать. Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — сказал он.

Зеленскому нашли замену: кто может стать новым президентом Украины

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным при условии наличия результата после этого.