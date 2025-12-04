Президент России Владимир Путин заявил о необходимости взять под контроль не только Донбасс, но и всю Новороссию, что также может подразумевать освобождение Одесской и Николаевской областей. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.

© Администрация президента РФ

По словам специалиста, оба региона имеют большое стратегическое значение, в том числе с точки зрения гарантии безопасности Крыма.

— Насколько я понимаю, нам необходимо освободить территории практически до Винницкой области, — передает слова Попова «МК».

1 декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 30 ноября в одном из пунктов управления СВО доложил президенту России о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил Путину о начале оттеснения армии Украины из Гуляйполя в Запорожской области. Президент в свою очередь поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.

Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, при чем некоторые из них уже «выглядят как бомжи». Президент также указал, что ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО, продвигаясь вглубь позиций армии Украины ускоренными темпами.