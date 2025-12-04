Моди назвал Путина другом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что президент РФ Владимир Путин является его другом. Об этом сообщает RT.

© kremlin.ru

Комментируя государственный визит российского лидера в Индию, он отметил, что с нетерпением ждёт встреч с ним «сегодня вечером и завтра».

«Дружба между Индией и Россией проверена временем, и принесла много пользы нашим народам», — добавил Моди.

Ранее индуист, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев заявил «Радиоточке НСН», что главный вопрос, который обсудят Путин и Моди в ходе визита российского президента, будет энергетический.