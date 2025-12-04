То, как Россия ответит на возможное изъятие замороженных активов страны для предоставления так называемого репарационного кредита Украине, станет сюрпризом для Европейской комиссии (ЕК).

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это неадекватное поведение человека (имеется в виду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру»), занимающего такой пост... Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле, — нанести Европейскому союзу максимальный ущерб», — указала дипломат.

Захарова раскрыла замыслы «брюссельских вампиров»

При этом Захарова не стала уточнять, как конкретно Москва ответит на возможное изъятие российских активов, однако она подчеркнула, что это «будет сюрприз, о котором Евросоюзу точно станет известно».

Ряд европейских экспертов по юридическим вопросам, должностных лиц ЕС и дипломатов стран-участниц объединения указали на то, что Еврокомиссия ведет себя «безумно». Один из высокопоставленных европейских чиновников сравнил политику фон дер Ляйен с «въездом прямиком в стену».